AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, “İstanbul'u yatırım yapılacak cazip şehirler arasına sokacağım. Bunu da o insanlara sadece yemek yaparak sağlayamazsın“ dedi. Yıldırım, “Bunları yapabilmek için İstanbul'dan daha çok vergi almamız gerekir“ ifadesini kullandı....



































