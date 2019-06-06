AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da halka hitap ettiği konuşmada Milli Mücadele dönemine değinerek “Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı“ dedi

Kaynak: haberinburada. . ....