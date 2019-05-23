Bir ailenin evine iftara giden AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın yemek masası ve sandalyeler olmasına rağmen yer sofrasında oturması tartışma yaratmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Yıldırım, “O masaya 4 kişiden fazla oturamıyor“ dedi.

İstanbul Avcılar'da bir ailenin evine iftara giden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın yemek masası ve sandalyeler olmasına rağmen yer sofrasında oturması tartışma yaratmıştı. Fotoğrafa dair açıklama yapan Yıldırım, “Yer sofrasının yarısını görüyorsunuz. O masaya 4 kişiden fazla oturamıyor“ dedi....



































