Ümraniye'de seçim çalışmalarını sürdüren Yıldırım, ilk olarak, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Yıldırım, daha sonra miting yapacağı alana gitmek için Ümraniye metrosunu kullandı.

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