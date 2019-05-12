AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Esenler'de iftar programına katıldı. Yıldırım iftar programı sonrası kendisine yöneltilen “Bu seçim neden iptal oldu?“ sorusuna “Çok basit, çünkü çaldılar“ yanıtını verdi. Yıldırım sosyal medya hesabından o anları paylaştı....



































