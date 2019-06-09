BİNALİ YILDIRIM’DAN, EKREM İMAMOĞLU’YLA ORTAK YAYIN AÇIKLAMASI: BU ÇOK VAHİM DURUM
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, iki kanalın ortak yayınında gündeme ilişkin açıklama yaptı. CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun VIP tartışması yüzünden Ordu Valisi Seddar Yavuz'a “İt“ dediği iddiasıyla ilgili konuşan Yıldırım, “Özür dilemesini bekliyorum“ dedi. İmamoğlu'yla ortak yayınla ilgili de konuşan Yıldırım, “CHP'den Uğur Dündar'a vazgeçmesi için telefon geldiğine dair sosyal medyada, çeşitli yerlerde laf dolaşıyor....
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