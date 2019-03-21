Binali Yıldırım katıldığı televizyon programında Kadir Topbaş ve Melih Gökçek'in görevden ayrılmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım “Kazandıktan bir sene sonra Erdoğan isterse görevi bırakır mısınız?“ sorusuna, “Bana İstanbullular görevi bırak derse bırakırım. Çocuk oyuncağı mı?“ yanıtını verdi....



































