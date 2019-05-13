Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, İstanbullulara su tüketimi ve öğrenci Akbil fiyatına ilişkin indirim müjdesi verdi. Buna göre su tüketiminde yüzde 40 indirim yapılacak ve öğrenci Akbil'i 85 liradan 40 liraya düşecek.