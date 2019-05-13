BİNALİ YILDIRIM’DAN İSTANBULLULARA İKİ AYRI MÜJDE: ÖĞRENCİ AKBİLİ 40 TL OLACAK, SU FİYATLARINDA YÜZDE 40 İNDİRİM YAPILACAK
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, İstanbullulara su tüketimi ve öğrenci Akbil fiyatına ilişkin indirim müjdesi verdi. Buna göre su tüketiminde yüzde 40 indirim yapılacak ve öğrenci Akbil'i 85 liradan 40 liraya düşecek.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım,sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan İstanbullulara iki ayrı müjde verdi. Yıldırım, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacağını ve öğrenci Akbil'inin 85 liradan 40 liraya düşürüleceğini söyledi.
Kaynak: haberinburada....
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