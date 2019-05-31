Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti il binasında televizyon ve gazete yöneticileriyle görüştü. ''Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız'' diyen Yıldırım, İstanbul'la ilgili yeni projelerini açıkladı.

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