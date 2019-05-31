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Binali Yıldırım’Dan İstanbullulara Yeni Vaatler
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BİNALİ YILDIRIM’DAN İSTANBULLULARA YENİ VAATLER


Binali Yıldırım’dan İstanbullulara yeni vaatler
Tarih : 31 Mayıs 2019, 13:50
Puan Ver : Binali Yıldırım’Dan İstanbullulara Yeni Vaatler(5/10)1

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti il binasında televizyon ve gazete yöneticileriyle görüştü. ''Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız'' diyen Yıldırım, İstanbul'la ilgili yeni projelerini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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