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Binali Yıldırım’Dan, Uğur Dündar’In Ortak Yayında Moderatörlük Yapmayacağı Kararı Sonrası İlk Yorum
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Binali Yıldırım’dan, Uğur Dündar’ın ortak yayında moderatörlük yapmayacağı kararı sonrası ilk yorum

BİNALİ YILDIRIM’DAN, UĞUR DÜNDAR’IN ORTAK YAYINDA MODERATÖRLÜK YAPMAYACAĞI KARARI SONRASI İLK YORUM

Gazeteci Uğur Dündar'ın, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı programın moderötörlüğünü yapmayacağı kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Binali Yıldırım, “Uğur Bey'in kararına üzüldüm. O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda

Tarih : 09 Haziran 2019, 09:20
Puan Ver : Binali Yıldırım’Dan, Uğur Dündar’In Ortak Yayında Moderatörlük Yapmayacağı Kararı Sonrası İlk Yorum(7/10)3

Gazeteci Uğur Dündar, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın canlı yayın buluşması için kendisini tercih etmesiyle ilgili twitter üzerinden açıklama yaparak moderatörlük yapmama yönünde karar aldığını duyurdu. Dündar'ın bu kararı sonrası AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan da sosyal medya üzerinden bir değerlendirme geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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