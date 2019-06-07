MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Dersim ve Kürdistan çıkışına sosyal medyadan tepki gösterdi. Çiçek,“Binali Yıldırım PKK ve HDP'yi yerden yere vursa bile Dersim ve Kürdistan mebusu ifadeleri baştan sona yanlıştır. “ dedi....



































