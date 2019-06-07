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Binali Yıldırım’In ’Dersim’ Ve ’Kürdistan’ Çıkışına Mhp’Den Tepki: Baştan Sona Yanlış
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BİNALİ YILDIRIM’IN ’DERSİM’ VE ’KÜRDİSTAN’ ÇIKIŞINA MHP’DEN TEPKİ: BAŞTAN SONA YANLIŞ


Binali Yıldırım’ın ’Dersim’ ve ’Kürdistan’ çıkışına MHP’den tepki: Baştan sona yanlış
Tarih : 07 Haziran 2019, 16:00
Puan Ver : Binali Yıldırım’In ’Dersim’ Ve ’Kürdistan’ Çıkışına Mhp’Den Tepki: Baştan Sona Yanlış(9/10)5

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Dersim ve Kürdistan çıkışına sosyal medyadan tepki gösterdi. Çiçek,“Binali Yıldırım PKK ve HDP'yi yerden yere vursa bile Dersim ve Kürdistan mebusu ifadeleri baştan sona yanlıştır. “ dedi....

















Etiketler: Binali  Yıldırım’In  ’Dersim’  Ve  ’Kürdistan’  Çıkışına  Mhp’Den  Tepki  Baştan  Sona  Yanlış  
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