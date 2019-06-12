CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de katıldığı 'Sivaslı İş İnsanları ve Sanayiciler Buluşması'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin “Dün katıldığınız canlı yayında Binali Yıldırım'la ilgili söylediğiniz sözlere Sayın Yıldırım'dan cevap geldi. O da iddialarınızı ispatlayın ya da özür dileyin, diye açıklama yaptı....



































