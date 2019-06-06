BİNALİ YILDIRIM’IN TOKALAŞMASI 1 SAAT 8 DAKİKA SÜRDÜ
Erzincan Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama programında Binali Yıldırım'ın, kendisini yolcu etmek için gelen yüzlerce hemşehrisiyle tokalaşması 1 saat 8 dakika sürdü.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, baba ocağına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Anne ve babasının mezarlığında dua eden Yıldırım, vatandaşlarla bayramlaştı.
Kaynak: haberinburada....
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