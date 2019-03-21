IndiGo Havayolları'nın Yeni Delhi-İstanbul arasında karşılıklı tarifeli seferlere başlamasıyla ilk kez Hintli bir şirket, Türkiye uçuşlarına başlamış oldu.

Hindistan merkezli IndiGo Havayolları, Yeni Delhi-İstanbul arasında karşılıklı tarifeli seferlere başladı. İlk kez Hintli bir hava yolu şirketinin Türkiye uçuşlarına başlatmasının ardından ilk sefer dün Yeni Delhi-İstanbul arasında gerçekleşti. IndiGo Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı William Boulter, “İki güzel ülkeyi birleştirdiğimiz için çok mutluyuz“ dedi....



































