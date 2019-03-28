Peru ile El Salvador arasından oynanan hazırlık maçı ilginç bir skora sahne oldu. Maç boyunca bir şut çeken El Salvador, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Milli Takım arasında Peru ile El Salvador arasında ilginç bir hazırlık maçı oynandı. Mücadelenin ilginç olmasına sebep olan şey ise El Salvador'un tek şut attığı maçı 2-0 kazanmış olması. Maçın başlama düdüğünden sonuna kadar rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Peru, El Salvador'a karşı tam 20 şut attı ve yüzde 62 topla oynama yüzdesi elde etti....



































