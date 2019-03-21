ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha ve Yılmaz karakterini canlandıran Hilal Altınbilek ile Uğur Güneş sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraf ile aşklarını ilan etti.

ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızları Hilal Altınbilek ile Uğur Güneş'in dizi aşkları gerçek oldu.

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha ve Yılmaz karakterini canlandıran iki oyuncuyu dizinin hayranları çok yakıştırıyorlardı. Sosyal medyada da ikili arasında aşk zaman zaman gündeme geliyordu....



































