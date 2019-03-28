Fenerbahçe'nin devre arasında Aston Villa'dan İzlandalı orta saha Birkir Bjarnason'u almak istediği ancak oyuncunun bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

Ara transfer döneminde birçok girişimde bulunan Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan İzlandalı orta saha Birkir Bjarnason'u da transfer etmek istediği ancak oyuncunun bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

Kaynak: haberinburada. ....