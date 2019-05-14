Senarist ve yapımcı Birol Güven'in yengesi Gülsüm Güven, bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Senarist ve yapımcı Birol Güven'in yengesi Gülsüm Güven, bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gülsüm Güven, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.

TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Başta, 'Çocuklar Duymasın' dizisi olmak üzere birçok televizyon dizisinin senaristi ve yapımcısı olan Birol Güven'in, Darıca'da yaşayan ağabeyi Ali Güven'in, İstanbul'da bir hastanede kanser nedeniyle tedavi gören eşi Gülsüm Güven, yaşamını yitirdi....



































