Bitcoin kelimesi Google aramalarında son 13 ayın en yüksek seviyesini gördü. Aramaların yükselmesinin ana sebebi olarak ABD'de yayınlanan 60 Minutes adlı program gösterilirken programı 7,9 milyon kişi seyretmişti.

Google Trends verilerine göre Bitcoin kelimesinin dünyanın en büyük arama motoru Google'da aranma oranı 1 Nisan 2018'de ulaştığı düzeyi 19 Mayıs 2019'da geride bıraktı. Dijital ekonomi uzmanı Erkan Öz, Google aramalarının artması ya da azalmasının Bitcoin fiyatını etkileyen en önemli öncü göstergeler arasında düşünüldüğünü ifade etti.

Kaynak: haberinburada....