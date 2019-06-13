Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yeni gelişmelerle piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin 8 bin doların üzerinde tutundu.

Kripto para birimleri kullanımının artışına işaret eden gelişmenin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,88 artışla 8 bin 133 dolara yükseldi ve 144 milyar 421 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55'ini oluşturdu.

Kaynak: haberinburada. ....