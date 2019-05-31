BODRUM’DA 4,2 ŞİDDETİNDE DEPREM
Ramazan Bayramı tatili öncesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi.
9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kaynak: haberinburada. ....
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