Hindistan'ın en zengin ailelerinden biri olan Gıdwani ailesinin oğlu Suraj Gıdwani Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan masal gibi bir düğünle evlendi. 2 milyon dolar harcanan ve 300 davetlinin katıldığı düğün 3 gün 3 gece sürdü.

Kaynak: haberinburada....