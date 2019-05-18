Bolu'nun Göynük İlçesi'nde bulunan yaklaşık 2 bin yıllık Frig Kaya Kitabesi, defineciler tarafından parçalar halinde çalındı.

Bolu'nun Göynük İlçesi Soğukçam Köyü'nde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Varlıkları kapsamında yer alan Frig Kaya Anıtı defineciler tarafından parçalar halinde çalındı.

Kaynak: haberinburada. ....