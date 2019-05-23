BOMBA İDDİA! VLADİMİR PUTİN’İN İKİZ BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ
Rus medyasında yayın yapan Moskovsky Komsomolets Gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini iddia etti.
Vlademir Putin'in sevgilisi olduğu öne sürülen Alina Kabaeva hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Alina Kabaeva mayıs ayında başkent Moskova'da son derece lüks ve iyi korunan bir hastanede ikiz bebek dünyaya getirdi.
Kaynak: haberinburada....
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