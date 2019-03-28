Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa'nın Siyah Beyazlı kulüpteki geleceği en çok merak edilen konuların başında geliyor. Kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan ve yeniden Japonya Milli Takımı'na seçilen Japon yıldıza Bundesliga'dan Schalke 04 ve Bayer Leverkusen'in talip olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: haberinburada....