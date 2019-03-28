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Borussia Dortmund, Shinji Kagawa ile Yollarını Ayırıyor

BORUSSİA DORTMUND, SHİNJİ KAGAWA İLE YOLLARINI AYIRIYOR

Borussia Dortmund, Beşiktaş'a kiraladığı Shinji Kagawa'yı önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmüyor.

Tarih : 28 Mart 2019, 19:30
Puan Ver : Borussia Dortmund, Shinji Kagawa İle Yollarını Ayırıyor(7/10)3

Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa'nın Siyah Beyazlı kulüpteki geleceği en çok merak edilen konuların başında geliyor. Kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan ve yeniden Japonya Milli Takımı'na seçilen Japon yıldıza Bundesliga'dan Schalke 04 ve Bayer Leverkusen'in talip olduğu öne sürülmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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