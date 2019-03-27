Boşanma davaları devam eden eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Aşık, arasında pedagog krizi yaşandı. Yağmur Aşık, görüş günü olmadığı halde oğlunun babasıyla görüşmesini isteyen pedagog hakkında tutanak tutturdu.

Boşanma davaları devam eden eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Aşık, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek pedagog ile görüştü. Emre Aşık'ın pedagog görüşmesinin ardından görüşmeye girecek olan Yağmur Aşık, oğlunu avukatına bırakmak istedi.

Kaynak: haberinburada....