Erzurum'da 3 çocuk annesi kadın, ayrı yaşadığı ve mahkemede boşanma davaları devam eden eşi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla kalbinden vurularak öldürüldü. Kaçan zanlı polisin nefes kesen operasyonu sonrası kıskıvrak yakalandı.

Kaynak: haberinburada....