BOZULAN TEKNEDEN ATLAYAN 3 KİŞİ AKINTIYA KAPILARAK KAYBOLDU
Bursa'da Kurşunlu limanından tekneyle denize açılan 10 kişi akıntıya kapıldı. Savrulan tekne çalıştırılamayınca kıyıya yüzmek için atlayan 3 kişi akıntıya kapılarak kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri olaydan 12 saat sonra 1 kişiyi denizde yüzerken bulurken
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Kurşunlu limanından tekneyle denize açılan 10 kişi akıntıya kapıldı. Teknedeki 3 kişi kıyıya yüzmek isterken akıntıda kayboldu. Olay sonrası Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone destekli arama başlatıldı....
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