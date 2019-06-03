BRAHİMİ’NİN İSTEKLERİ GALATASARAY’I ŞOKE ETTİ
Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Porto'nun yıldız isimlerinden Brahimi için girişimde bulunduğuna adeta pişman oldu. Futbolcunun şartları ve talepleri görülünce transferden vazgeçildi.
Yacine Brahimi, transfer şartlarını soran G. Saray'dan şoke edici taleplerde bulundu. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcu, yıllık 4 milyon eurodan 4 senelik sözleşme garantisi, 5 milyon euro imza parası ve 4 milyon euro da menajerlik ücreti isteyince transferinden anında vazgeçildi!
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Singapur’Da Akılalmaz Olay! 13 Yaşındaki Çocuğun Şakası Nedeniyle İki Savaş Uçağı Havalandı
- Kraliyet Gelini Meghan Markle İçin ’Ahlaksız’ Diyen Trump, İddiaları Yalanladı
- Venedik’Te Dev Cruise Gemisi Kontrolden Çıkıp Yolcu Gemisine Çarptı! Yaralılar Var
- Kadınlar Market Sahibinin Dikkatini Dağıttı, İki Çocuk Hırsızlık Yaptı
- Çinliler Maraş Dondurmasına Merak Saldı! Ülkelerinde Dondurmacı Açıyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar