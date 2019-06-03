Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Porto'nun yıldız isimlerinden Brahimi için girişimde bulunduğuna adeta pişman oldu. Futbolcunun şartları ve talepleri görülünce transferden vazgeçildi.

Yacine Brahimi, transfer şartlarını soran G. Saray'dan şoke edici taleplerde bulundu. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcu, yıllık 4 milyon eurodan 4 senelik sözleşme garantisi, 5 milyon euro imza parası ve 4 milyon euro da menajerlik ücreti isteyince transferinden anında vazgeçildi!

Kaynak: haberinburada....