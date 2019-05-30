İstanbul Beşiktaş'ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan, mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi. Olay sırasında mekanda çalışan diğer işçiler ise duruma seyirci kaldı. Sosyal medyada da çok tepki çeken görüntünün ardından mekan sahibi gözaltına alındı....



































