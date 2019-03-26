Adana'da dolandırıcı, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın talimatıyla gizli operasyon yaptığını söyleyip yaşlı çiftin 65 bin liralık altınını aldı.

Adana'da MİT Başkanı Hakan Fidan'ın talimatıyla gizli operasyon yaptığını söyleyip bir ailenin 65 bin liralık altınını alan şüpheli, yankesicilik ve dolandırıcılık dedektiflerinin sosyal medyadan takibi sonucu yakalanıp tutuklandı.

Kaynak: haberinburada. ....