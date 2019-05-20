18 HDP, 4 CHP, 1 İYİ Parti ve 2 TİP milletvekili hakkında 44 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 25 vekilin arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli de var.

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