TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik, “Bu seçimde eksiğimiz neyse, onu tamamlamak için İstanbul'da hep beraber çalışacağız. İstanbul'da büyük bir seferberlik ilan edeceğiz“ d