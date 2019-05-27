Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verilen görevi Manisa'da duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak çalışacağını açıklayan Arınç “Bu yalakalığın değil sadakatin sonucu“ dedi.