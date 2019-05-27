BÜLENT ARINÇ’A CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU’NDA GÖREV VERİLDİ
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verilen görevi Manisa'da duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak çalışacağını açıklayan Arınç “Bu yalakalığın değil sadakatin sonucu“ dedi.
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev verildiğini açıkladı. Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verilen görevi Manisa'da katıldığı iftarda açıkladı. Bülent Arınç verilen görevi açıklarken “Bu yalakalığın değil sadakatin sonucu“ dedi....
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