Antalyaspor'da 1 dakika bile süre alamayan Tarık Çamdal, gelecek sezon takımda düşünülmüyor.

Galatasaray'da forma şansı bulamayan Tarık Çamdal, bu sezon kış transfer döneminde Antalyaspor'a transfer olmuş ve 28 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibinde 1 dakika bile formayı sırtına geçiremedi.

Kaynak: haberinburada. ....