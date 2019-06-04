BUNALIMA GİREN ADAM EŞİ KENDİSİNİ TERK EDİNCE EVİNİ ATEŞE VERİP İNTİHARA KALKIŞTI
Ankara'da eşinin kendisini terk etmesiyle bunalıma giren adam, 3'üncü katta bulunan evini ateşe verip intihara kalkıştı. Bunalıma giren adam, yanına yaklaşan polis tarafından kurtarılırken, intihar girişimi cep telefonu ile kaydedildi.
Ankara'da eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle bunalıma giren Salih K. (36), 3'üncü kattaki evini ateşe verip, balkona çıkarak, intihara kalkıştı. Salih K....
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