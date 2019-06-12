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Bünyamin Sürmeli, yıldırım ve dolu tehlikesine karşı uyardı: Ağaçların altına sığınmayın

BÜNYAMİN SÜRMELİ, YILDIRIM VE DOLU TEHLİKESİNE KARŞI UYARDI: AĞAÇLARIN ALTINA SIĞINMAYIN

Meteoroloji Mühendisi Bünyamin Sürmeli, yağışların yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacağını söyledi ve yıldırım tehlikesi nedeniyle ağaç altlarına sığınılmaması uyarısında bulundu.

Tarih : 12 Haziran 2019, 11:00
Puan Ver : Bünyamin Sürmeli, Yıldırım Ve Dolu Tehlikesine Karşı Uyardı: Ağaçların Altına Sığınmayın(10/10)6

Meteoroloji Mühendisi Bünyamin Sürmeli, hava durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yağışların, yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacağını söyleyen Sürmeli, yıldırım tehlikesi nedeniyle ağaç altlarına sığınılmaması uyarısında bulunurken, hava ulaşımında da türbülanslı alanlardan geçişler söz konusu olabileceğini belirtti. Sürmeli aynı tahminleri perşembe günü için de yaptı....

















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