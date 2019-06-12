BÜNYAMİN SÜRMELİ, YILDIRIM VE DOLU TEHLİKESİNE KARŞI UYARDI: AĞAÇLARIN ALTINA SIĞINMAYIN
Meteoroloji Mühendisi Bünyamin Sürmeli, yağışların yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacağını söyledi ve yıldırım tehlikesi nedeniyle ağaç altlarına sığınılmaması uyarısında bulundu.
Meteoroloji Mühendisi Bünyamin Sürmeli, hava durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yağışların, yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacağını söyleyen Sürmeli, yıldırım tehlikesi nedeniyle ağaç altlarına sığınılmaması uyarısında bulunurken, hava ulaşımında da türbülanslı alanlardan geçişler söz konusu olabileceğini belirtti. Sürmeli aynı tahminleri perşembe günü için de yaptı....
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