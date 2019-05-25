BURAK YILMAZ AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI: TEŞEKKÜRLER
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Adriano ile fotoğrafını paylaşarak, “Teşekkürler“ yazdı. Burak'ın bu paylaşımı, Beşiktaş'ın Adriano ile sözleşme yenilemeyeceği olarak yorumlandı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 34. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek sezonu 3. sırada bitirdi....
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