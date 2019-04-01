Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takıma geri dönmek için üzerine düşen her şeyi yaptığını belirterek “İyi ki Beşiktaş'a geri gelmişim“ dedi. Şenol Güneş'e de değinen yıldız futbolcu, “Şenol Güneş'in hayatımdaki yeri tarif edilemez“

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz, Beşiktaş Dergisi'nin nisan ayı sayısına özel bir röportaj verdi. Geçmişinde gençlik ve tecrübesizlik ile hızlı ve yanlış kararlar aldığı zamanlar olduğunu söyleyen Yılmaz, “Küçükken bazı şeylerin değerini anlamıyor ve pire için yorgan yakıyorsunuz. Onların zararını büyüdükçe görüyorsunuz....



































