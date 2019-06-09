Tüm Türkiye'yi sevince boğan 2-0'lık Fransa galibiyetinin mimarlarından olan Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz'ün bu sezon gösterdikleri performans oldukça etkileyici. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Dechamps, Burak Yılmaz için özel paragraf ayırı