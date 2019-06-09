BURAK YILMAZ VE DORUKHAN TOKÖZ FRANSA KARŞISINDA BÜYÜLEDİ
Tüm Türkiye'yi sevince boğan 2-0'lık Fransa galibiyetinin mimarlarından olan Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz'ün bu sezon gösterdikleri performans oldukça etkileyici. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Dechamps, Burak Yılmaz için özel paragraf ayırı
Beşiktaş'a transfer süreci 1. 5 sezona yayılan ve ancak geçtiğimiz sezonun devre arasında siyah beyazlı takıma katılan Burak, attığı gollerle Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışının içine sokmayı başarmıştı. Forma giydiği 15 lig maçında 11 gol atan yıldız golcü aynı zamanda toplam 16 gol ile sezonun en çok gol atan yerli oyuncusu olmuştu....
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