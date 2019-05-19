Oyuncu Burcu Özberk, yeni aşkı spor camiasında buldu. Özberk, yaklaşık iki aydır Fenerbahçe Voleybol Takımı oyuncusu Ulaş Kıyak ile görüşüyor.

Burcu Özberk, baharı yeni bir aşkla karşıladı. Ünlü oyuncu, Fenerbahçe Voleybol Takımı'nın 37 yaşındaki pasörü Ulaş Kıyak ile görüşmeye başladı. Çiftin yaklaşık iki aydır birlikte olduğu ortaya çıktı....



































