Twitter hesabından Burhan Kuzu'ya tepki göstererek, “Bu kabus yalan dalgası elbet bitecek“ diyen Athena Gökhan'a cevap veren Burhan Kuzu, “Gökhan kardeşim, öncelikle seni severim. Sanatını da her zaman beğendim. Ama anlamadığın konulara pek girme“ ifadele