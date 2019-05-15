Bursaspor-Göztepe maçı öncesi geri sayım sürerken, şehir zorlu randevunun atmosferine girdi. Kentin pek çok noktası pankartlar ve bayraklarla süslenirken, camia ve oyunculara mesajlar verildi. Ayrıca kombine ve bilet satışları da düşünüldüğünde maç, kapal