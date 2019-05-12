Bursa'da, İznik'e gezmeye gelen Nilay Vural (38), Abdulvahap Camii'nin yanında sigara içtiği için imam Yaşar Ar'ın (49) tepkisiyle karşılaştı. Vural, kendisine “Utanmıyor musun sigara içmeye burada? Git, başka yerde iç“ diyen Ar'dan şikayetçi olurken, polis, kadın ile imamın ifadesine başvurdu.

Kaynak: haberinburada....