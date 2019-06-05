BUSE NARCI, BALİ’DEN YAPTIĞI CESUR PAYLAŞIMLARLA AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI
Özcan Deniz'le yaşadığı aşkla gündeme gelen Buse Narcı, gittiği Bali tatilinden cesur paylaşımlar yaptı.
Yazın gelmesini fırsat bilen ünlüler sezonu açmak için gözde tatil yerlerinde soluğu aldılar. Bikinili paylaşımlarıyla güneşin ve denizin tadını çıkaran ünlüler paylaşımlarıyla takipçilerini de tatillerine ortak ediyorlar.
CESUR PAYLAŞIMLAR YAPTI
Son olarak bir süre özel hayatıyla gündeme gelen Özcan Deniz ve Sinan Akçıl'la kısa süreli bir aşk yaşayan Buse Narcı'dan cesur tatil paylaşımı geldi....
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