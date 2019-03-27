Yüzleşme dizisinin ekran macerası kısa sürdü. Her Salı akşamı yeni bölümleri yayınlanan dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Uğur Yücel ve Şebnem Bozoklu yer alıyordu. Reytinglerde bir türlü başarıyı yakalayamayan dizi için final kararı verildi....



































