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Çakmak gazı çeken iki gencin yaktıkları sigara sonucu patlama meydana geldi

ÇAKMAK GAZI ÇEKEN İKİ GENCİN YAKTIKLARI SİGARA SONUCU PATLAMA MEYDANA GELDİ

Bursa'da terk edilmiş bir otomobilin içerisinde çakmak gazı çeken iki genç sigara yakınca patlama meydana geldi. İki genç patlamadan yanıklarla kurtulurken çevrede maddi hasar oluştu.

Tarih : 05 Haziran 2019, 10:00
Puan Ver : Çakmak Gazı Çeken İki Gencin Yaktıkları Sigara Sonucu Patlama Meydana Geldi(8/10)4

Bursa'da terk edilmiş otomobil içerisinde çakmak gazı çeken 16 yaşındaki E. K. ve E....

















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