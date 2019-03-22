Yeni Zelanda'nın Christchurch'deki iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı saldırının ardından gelen ilk cuma günü, Müslümanlara destek için cuma ezanı, devlet kurumları Radyo Yeni Zelanda (RNZ) ve Yeni Zelanda Televizyonu (TVNZ) aracılığıyla canlı yayınlandı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, namaz öncesindeki kısa konuşmasına hadisle başladı.

Kaynak: haberinburada....