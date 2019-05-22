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Cami Yaptırırken Parası Biten Köylüler, 20 Metrelik Köknar Ağacından Minare Yaptı!

CAMİ YAPTIRIRKEN PARASI BİTEN KÖYLÜLER, 20 METRELİK KÖKNAR AĞACINDAN MİNARE YAPTI!

Giresun'da kendi imkanlarıyla cami yaptıran köylüler, paraları minare yaptırmaya yetmeyince 20 metrelik köknar ağacından kendi minarelerini yaptı.

Tarih : 22 Mayıs 2019, 12:40
Puan Ver : Cami Yaptırırken Parası Biten Köylüler, 20 Metrelik Köknar Ağacından Minare Yaptı!(9/10)5

Giresun'da kendi imkanlarıyla cami yaptıran köylülerin parası minare yaptırmaya yetmeyince ilginç bir çözüm buldular. Köylüler ormanlık araziden kestikleri 20 metrelik köknar ağacından kendi minarelerini yaptırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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