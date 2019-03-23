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Can Eriğin Tanesi 3 TL’den Satılıyor

CAN ERİĞİN TANESİ 3 TL’DEN SATILIYOR

Mersin'de, Şubat ayında sezonun ilk hasadıyla kilogramı 500 TL'den alıcı bulan can eriğin fiyatı düştü. Antalya'dan 3 ülkeye erik ihraç eden Cengiz Avcı, “Tanesi 3, 100 gramı 20, kilosu ise 200 TL. Bu yıl ilk etapta 1,5 ton ürün almayı planlıyoruz“ dedi.

Tarih : 23 Mart 2019, 12:50
Puan Ver : Can Eriğin Tanesi 3 Tl’Den Satılıyor(9/10)5

Mersin'de sezonun ilk erik hasadının başlamasının ardından Antalya'da naylon seralarda yetiştirilen eriklerin de hasadı başladı. Şubat ortalarında Mersin'deki ilk hasatta kilosu 500 TL'yi bulan eriğin fiyatı, Mart sonuna doğru yeni ürünlerin piyasaya sürülmesinin ardından düştü. Antalya'da kilogramı 200 TL'ye alıcı bulan eriğin 100 gramı 20 TL, bir adedi ise 3 TL'den alıcı buluyor....

















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