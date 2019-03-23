Mersin'de, Şubat ayında sezonun ilk hasadıyla kilogramı 500 TL'den alıcı bulan can eriğin fiyatı düştü. Antalya'dan 3 ülkeye erik ihraç eden Cengiz Avcı, “Tanesi 3, 100 gramı 20, kilosu ise 200 TL. Bu yıl ilk etapta 1,5 ton ürün almayı planlıyoruz“ dedi.